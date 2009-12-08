Аукцион по ОВГЗ может предложить привлекательные возможности

Сегодняшний аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может предложить привлекательные возможности.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его прогнозам, основные продажи придутся на двухлетние бумаги, поскольку правительство готово размещать среднесрочные бумаги с доходностью выше 23%. Аналитик рекомендуем инвесторам подавать часть заявок по двухлетним бумагам с доходностью 24% и часть заявок со спекулятивной доходностью 25%.

С.ФУРСА уверен, что интерес инвесторов к трем другим сериям облигаций наверняка будет минимальным, поскольку их доходность размещения снова ожидается на уровне 19,0%-19,5%. На вторичном рынке инвестор может купить аналогичные бумаги с доходностью около 23% годовых, отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 8 декабря, проведет аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К продаже будут предложены ОВГЗ со сроком обращения 154 дня (1 000 штук), 252 дня (1 000 штук) и 714 дней (1 000 штук). Срок погашения облигаций - 12 мая 2010 года, 18 августа 2010 года и 23 ноября 2011 года соответственно.

Выплата дохода по бумагам сроком обращения 714 дней осуществляется раз в полгода. Даты выплат дохода по облигациям со сроком обращения 154 и 252 дня не указываются. Также не предоставлена информация о доходности планируемых выпусков гособлигаций.

Кроме того, Минфин выставляет на продажу облигации со сроком обращения 1 022 дня, средства от которых, в соответствии с постановлением Кабинета министров №840 от 29 июля 2009 г., полученные в результате 238-го в 2009 г. размещения среднесрочных государственных облигаций, будут направлены в Стабилизационный фонд для выполнения Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. Срок погашения этих облигаций - 26 сентября 2012 года. Выплата дохода по бумагам сроком обращения 1 029 дней осуществляется раз в полгода.