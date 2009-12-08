Эксперт: нефть и доллар могут вызвать масштабные распродажи

Падение цен на энергоресурсы и укрепление доллара США могут стать катализаторами масштабных распродаж на мировых фондовых рынках, если цены на нефть упадут ниже 70 долларов за баррель.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что по итогам торгов понедельника, 7 декабря, индекс DJIA закрылся без изменений на отметке 10390 пунктов, индекс S&P 500 упал на 0,25% до 1103 пунктов. Европейские рынки упали больше американских: индекс DAX потерял 0,5% до 5784 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 понизился на 0,5% до 247 пунктов, подчеркнул К.ЛИТВИН. Он добавил, что на биржах уже более месяца продолжают наблюдаться диапазонные торги в пределах 1090-1115 пунктов по индексу S&P 500.

По словам стратега, мировые фондовые рынки закрылись в понедельник небольшим понижением котировок на фоне неблагоприятной макростатистики из Германии и технического движения торгов в США. В Германии заказы на предприятиях в октябре упали на 2,1% м/м, в то время как экономисты в среднем ожидали роста на 0,7%, отметил К.ЛИТВИН. Sentix Gmbh объявила, что индекс настроений инвесторов снизился на 5,5 пункта, хуже ожидаемого снижения на 4,3 пункта, сообщил стратег. По его словам, на ход европейских торгов также негативным образом повлияло снижение цен на нефть и промышленного сырья, из-за чего снизились бумаги нефтегазового и горнодобывающего секторов.

К.ЛИТВИН напомнил, что председатель ФРС США Бен БЕРНАНКЕ вчера заявил, что восстановление американской экономики протекает довольно медленно из-за высокого уровня безработицы и низких темпов кредитования населения и малого бизнеса. Б.БЕРНАНКЕ в очередной раз подтвердил, что оставит нулевые процентные ставки на продолжительный период времени, отметил стратег. Однако, подчеркнул он, в словах главы ФРС инвесторы не услышали ничего нового, и на рынке начались активные распродажи в последние два часа торгов.

По словам стратега, в понедельник рынок торговался очень технично: установил две вершины на уровне ключевого сопротивления в 1110 пунктов по S&P 500, после чего начались активные распродажи. Даже лучшие, чем ожидались, данные по потребительскому кредитованию в США не смогли вытянуть рынок в плюс, считает К.ЛИТВИН. В октябре объем потребительского кредитования снизился на 3,5 млрд. долларов, что намного лучше ожидаемого падения на 9,6 млрд. долларов, отметил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 7 декабря, снизился на 0,98% - до 607,26 пункта. Общий объем составил 142 млн. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,95% - до 1535,30 пункта. Общий объем торгов составил 23,5 млн. грн.