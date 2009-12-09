Эксперт: украинский рынок акций упал не так сильно, как европейские

Украинский рынок акций во вторник упал не настолько сильно, как европейские, однако такой результат в первую очередь связан с низкой активностью торгов.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс УБ вчера снизился на 0,91%, а индекс ПФТС – на 0,57%. Падение цен на “Мотор Сич” (-2,46%) произошло в связи с тем, что бумага является перегретой после роста стоимости с начала года на 500%. Худший результат продемонстрировал “Мостобуд” (-5,17%), так как эта бумага является очень спекулятивной в связи с высокими рисками и хронически низкой рентабельностью. Выросли только бумаги “Стахановского вагоностроительного завода” (+0,36%) и “Укртелекома” (+1,14%).

В обзоре также говорится, что падение украинских бумаг на иностранных биржах во вторник продолжилось на фоне пессимистических настроений на мировых рынках. Сильнее всего снизились цены на Cadogan (-5,4%), TMM (-5,9%) и Regal (-5,7%).

По информации аналитиков, на украинском рынке еврооблигаций активность торгов во вторник была низкой. Продавались суверенные бумаги, однако цены в течении дня не изменились. В корпоративном секторе заключались сделки по облигациям “Укрсоцбанка”, “Укрсиббанка” и “Приватбанка”, цены на которые также остались на прежнем уровне.