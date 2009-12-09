Мировой объем IPO в 2009 г. не уступит прошлогоднему

Общемировой объем сделок IPO в 2009 году не уступит уровню прошлого года и должен превысить 100 млрд. долл.

Об этом говорится в переданном УНИАН годовом обзоре рынка IPO, подготовленном международной аудиторской компании Ernst & Young.

Как отмечается в обзоре, после стагнации в течение первых двух кварталов этого года во второй половине 2009 года рынок IPO начал набирать обороты. Основными факторами роста стали сделки азиатских и южноамериканских компаний. В результате листинга компании этих двух регионов с начала года привлекли 68,6 млрд. долл., что составляет 72% от совокупного объема сделок IPO.

За 11 месяцев 2009 года количество сделок резко сократилось, при этом процедуру листинга в текущем году прошли пока лишь 459 компаний по сравнению с 740 за аналогичный период 2008 года. В то же время объем средств, привлеченных в период с 1 января по 30 ноября 2009 года в мировом масштабе, составил 94,9 млрд. долл., то есть практически столько же, сколько и за 11 месяцев 2008 года (94,6 млрд. долл.).

Вице-президент Ernst & Young Global Грегори ЭРИКСЕН отметил, что в этом году динамика на рынках IPO обусловлена преимущественно сделками компаний развивающихся рынков, при этом основная доля привлеченных в глобальном масштабе средств приходится на китайские компании. На бразильском фондовом рынке также наблюдается активность, в особенности в секторе финансовых услуг. «Очевидно, что Китаю и Бразилии принадлежит ведущая роль в восстановлении мировой экономики», – добавил он.

Как отмечается в обзоре Ernst & Young, объем сделок IPO в Северной Америке снизился в этом году почти на 38% – с 26,6 млрд. долл. за 11 месяцев 2008 года до 16,6 млрд. долл. по итогам января-ноября 2009 года. В текущем году листинг прошли пока 66 компаний. На долю европейских IPO пришлось лишь 10% от общего числа сделок, их объем составил 5 млрд. долл. В прошлом году этот показатель был равен 22%: в рамках 160 первичных размещений было привлечено 13,6 млрд. долл. Кроме того, объем и активность по сделкам IPO резко сократились в странах Ближнего Востока: с 13,1 млрд. долл., привлеченных за 11 месяцев 2008 года в рамках 51 сделки, до 2,1 млрд. долл., привлеченных за аналогичный период 2009 года в ходе лишь 16 зарегистрированных первичных размещений.

Вместе с тем, во второй половине 2009 года была зафиксирована определенная активность в США, а в четвертом квартале – наконец и в Европе. Известия о листинге ряда известных компаний получили положительный отклик на рынке.

В обзоре также отмечается, что лидерами по количеству сделок стали следующие секторы: промышленное производство (77 сделок IPO), обрабатывающий сектор (68), а также сектор высоких технологий (55). На долю следующих трех секторов (из 12) пришлось 50% от общего объема привлеченного капитала: финансовые услуги (21,7 млрд. долл.), промышленное производство (16,1 млрд. долл.) и недвижимость (9,5 млрд. долл.).

По объему привлеченных средств в тройку лидеров вышли банк Banco Santander Brazil SA (крупнейшая сделка IPO в этом году и за всю историю Бразилии), которому удалось привлечь 7,5 млрд. долл., компания China State Construction Engineering Corp (в результате листинга в Шанхае в июле т.г. привлечено 7,3 млрд. долл.) и компания Metallurgical Corp of China Ltd (в рамках IPO на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах привлечено 5,2 млрд. долл.). Из 10 крупнейших первичных публичных размещений шесть приходится на компании развивающихся рынков.

По объему привлеченного капитала на сегодняшний день лидируют Гонконгская фондовая биржа (18,7% от общего объема привлеченных средств, или 17,7 млрд. долл.), Нью-Йоркская фондовая биржа (17,9%, или 16,9 млрд. долл.) и Шанхайская фондовая биржа (17%, или 16,1 млрд. долл.). По степени активности сделок верхние позиции занимает Шэньчжэньская фондовая биржа (73 размещения), Гонконгская фондовая биржа (47) и корейская фондовая биржа KOSDAQ (46).

Г.ЭРИКСЕН также отметил, что динамичные компании развивающихся рынков продолжают размещаться на своих местных фондовых биржах. «Основные площадки Китая, Индии, Бразилии и других развивающихся рынков являются уже достаточно зрелыми, чтобы обеспечить финансирование для крупнейших компаний, желающих осуществить листинг», – добавил он.