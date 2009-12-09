Stremvol Holdings сконцентрировала более 46% Сумского НПО

Компания Stremvol Holdings Ltd. (Кипр) сконцентрировала 46,2963% акций ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе».

Об этом сказано в сообщении ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе», опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в то же время, другая кипрская компания Palpon Trading Ltd., которой принадлежало 24,9917% акций ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе», выбыла из числа акционеров.

Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.