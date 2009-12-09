Эксперт: рынок готовится к декабрьскому погашению ОВГЗ

Рынок готовится к декабрьскому погашению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что приводит к росту доходности заявок.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, на прошедшем во вторник аукционе уровень доходности заявок достиг 28%-28,75% годовых. В результате, сообщил аналитик, по трем стандартным сериям ОВГЗ Минфин удовлетворил только 4 заявки из 36, общая сумма которых составляла 330 млн. грн. “Этим Минфин продемонстрировал, что не намерен прибегать к рыночному рефинансированию любой ценой, как это было в октябре”, - считает С.ФУРСА.

Как отметил аналитик, граничный уровень доходности по двухлетним бумагам вновь оказался на уровне 20% годовых. В итоге, сообщил он, стандартные ОВГЗ были размещены на сумму лишь 4 млн. грн., еще на 10,4 млн. грн. были размещены специальные ОВГЗ.

По мнению С.ФУРСЫ, “снижение граничного уровня доходности по среднесрочным бумагам стало сюрпризом для инвесторов и аналитиков, поскольку ранее Минфин демонстрировал готовность поднять доходность размещения до 23%-25% годовых”. Рыночный спрос по-прежнему остается на уровне не ниже 23%-25% годовых, подчеркнул аналитик. При этом он не ожидает изменения данной ситуации до конца 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 8 декабря, провело аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К продаже были предложены ОВГЗ со сроком обращения 154 дня (1000 штук), 252 дня (1000 штук) и 714 дней (1000 штук). Срок погашения облигаций - 12 мая 2010 года, 18 августа 2010 года и 23 ноября 2011 года соответственно.

Кроме того, Минфин выставил на продажу облигации со сроком обращения 1022 дня, средства от которых будут направлены в Стабилизационный фонд для выполнения Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. Срок погашения этих облигаций - 26 сентября 2012 года.