Цены акций на украинских биржах не испытывали резких движений сегодня практически весь день.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Тем не менее, по его словам, “отечественные фондовые площадки закончили торговую сессию среды на негативной территории из-за медвежьего открытия американских рынков”. Европейские биржи также торговались спокойно в течение дня, отметил стратег.

Как считает К.ЛИТВИН, неопределенность мешала украинскому и международным фондовым рынкам выбрать направление движения, поэтому торговая активность была низкой. “Укрсоцбанк” оказался главным аутсайдером среди голубых фишек на Украинской бирже, его акции потеряли в цене 1,5%, сообщил стратег.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,05% - до 603,51 пункта. Общий объем торгов составил 17 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,18% - до 1518,55 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. грн.