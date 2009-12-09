Совет ПФТС исключил из Ассоциации биржи участника инициативной группы
"В связи нарушением устава"
Совет ПФТС исключил ООО «Финекс Украина», являющееся участником инициативной группы торговцев ПФТС, из Ассоциации ПФТС.
Об этом говорится в сообщении Совета ПФТС, обнародованном сегодня на официальном сайте биржи.
Как отмечается в сообщении, данное решение было принято в связи нарушением данной компанией устава ассоциации. Кроме того, совет обратился к другим компаниям – участникам инициативной группы с запросом предоставить письменное подтверждение своей причастности к этой группе. Данное решение было принято советом 8 декабря т.г.
Как говорится в сообщении, представители инициативной группы не предоставили ПФТС никаких подтверждений о том, что ее требования поддерживают 20% членов ассоциации.
«Представители инициативной группы «невзирая на то, что Советом ПФТС уже было назначено общее собрание ассоциации на 24 декабря, объявили о проведении внеочередного общего собрания ассоциации путем опроса с 7 по 21 декабря, причем бюллетень для опроса содержит перечень вопросов, которые уже существенно отличаются от предыдущих требований инициативной группы», - говорится в сообщении.
К тому же, как говорится в сообщении, представитель ООО «Финекс Украина» зарегистрировал доменные имена и создал сайт с несанкционированным использованием принадлежащего ПФТС названия.
Как сообщал УНИАН, компании – члены ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС), входящие в инициативную группу торговцев ПФТС, инициировали проведение внеочередного собрания членов ассоциации путем адресного опроса ее членов. В частности, в рассылаемый опросник включены такие вопросы: досрочная приостановка полномочий действующих членов Совета ассоциации, об избрании новых членов Совета, о временном устранении с поста действующего президента ассоциации, об определении нового размера вступительного взноса в ПФТС. На рассмотрение членов ассоциации также выносится выбор инвестора для фондовой биржи ПФТС, в частности, стратегическим инвестором предлагается определить на выбор Украинскую межбанковскую валютную биржу (УМВБ), российские фондовые биржи РТС или ММВБ.
По словам представителей инициативной группы, в которую входит 12 компаний, сегодня ее действия поддерживают более 90 компаний – членов ассоциации ПФТС, 70 с которых документально засвидетельствовали свою поддержку.