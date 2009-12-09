Совет ПФТС исключил из Ассоциации биржи участника инициативной группы

Совет ПФТС исключил ООО «Финекс Украина», являющееся участником инициативной группы торговцев ПФТС, из Ассоциации ПФТС.

Об этом говорится в сообщении Совета ПФТС, обнародованном сегодня на официальном сайте биржи.

Как отмечается в сообщении, данное решение было принято в связи нарушением данной компанией устава ассоциации. Кроме того, совет обратился к другим компаниям – участникам инициативной группы с запросом предоставить письменное подтверждение своей причастности к этой группе. Данное решение было принято советом 8 декабря т.г.

Как говорится в сообщении, представители инициативной группы не предоставили ПФТС никаких подтверждений о том, что ее требования поддерживают 20% членов ассоциации.

«Представители инициативной группы «невзирая на то, что Советом ПФТС уже было назначено общее собрание ассоциации на 24 декабря, объявили о проведении внеочередного общего собрания ассоциации путем опроса с 7 по 21 декабря, причем бюллетень для опроса содержит перечень вопросов, которые уже существенно отличаются от предыдущих требований инициативной группы», - говорится в сообщении.

К тому же, как говорится в сообщении, представитель ООО «Финекс Украина» зарегистрировал доменные имена и создал сайт с несанкционированным использованием принадлежащего ПФТС названия.

Как сообщал УНИАН, компании – члены ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС), входящие в инициативную группу торговцев ПФТС, инициировали проведение внеочередного собрания членов ассоциации путем адресного опроса ее членов. В частности, в рассылаемый опросник включены такие вопросы: досрочная приостановка полномочий действующих членов Совета ассоциации, об избрании новых членов Совета, о временном устранении с поста действующего президента ассоциации, об определении нового размера вступительного взноса в ПФТС. На рассмотрение членов ассоциации также выносится выбор инвестора для фондовой биржи ПФТС, в частности, стратегическим инвестором предлагается определить на выбор Украинскую межбанковскую валютную биржу (УМВБ), российские фондовые биржи РТС или ММВБ.

По словам представителей инициативной группы, в которую входит 12 компаний, сегодня ее действия поддерживают более 90 компаний – членов ассоциации ПФТС, 70 с которых документально засвидетельствовали свою поддержку.