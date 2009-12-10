Эксперт: фондовые рынки в среду закрылись разнонаправленно

Мировые фондовые рынки в среду закрылись разнонаправленно, динамика торгов была неопределенной.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «на макрофронте в Европе вчера не было ничего неожиданного». В США же, отметил стратег, вышли данные по уровню торговых запасов за октябрь, которые увеличились на 0,3%, что стало первым ростом запасов за последние 13 месяцев. Экономисты при этом ожидали сокращения запасов на 0,6%, сообщил он. Возможно, допускает К.ЛИТВИН, «это знаменует период пополнения складских запасов после продолжительного периода их истощения». Он объяснил, что в этом случае вырастут заказы на различную продукцию, даже если потребительский спрос останется на низком уровне.

Как отметил стратег, в среду рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Испании, после понижения рейтинга этой страны агентством Fitch во вторник. «Понижение, вероятно, негативно отразилось на ходе европейских торгов, и большинство площадок закрылось в минусе, в то время как американские индексы вышли в плюс за счет небольшого падения американского доллара», - считает К.ЛИТВИН.

По информации стратега, вчера индекс DJIA прибавил 0,5%, закрывшись на отметке 10337 пунктов, S&P 500 подрос на 0,37% до 1096 пунктов, DAX снизился 0,7% до 5647 пунктов, а DJ Stoxx 600 упал на 1% до 241 пункта.