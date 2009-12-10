ПФТС получила официальную оферту о покупке акций только от ММВБ

Ассоциация «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) получила сегодня официальную оферту о покупке акций только от российской Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции президент ассоциации ПФТС Ирина ЗАРЯ.

По ее словам, официальных предложений от каких-либо других потенциальных инвесторов на данный момент не поступало.

По информации И.ЗАРИ, совет ПФТС буде рекомендовать акционерам одобрить данное предложение ММВБ. По ее данным, ориентировочный размер пакета акций, который планирует приобрести российская биржа, составляет 50% плюс 1 акция. При этом президент ассоциации ПФТС отказалась назвать сумму, предлагаемую ММВБ за данный пакет.

Комментируя распространенную в некоторых СМИ информацию о якобы сделанном другой российской биржей – РТС предложении о покупке, И.ЗАРЯ отметила, что представители РТС просто «сделали телефонный звонок», однако каких-либо официальных предложений от них так и не поступило.

В свою очередь, председатель совета ассоциации ПФТС Борис ТИМОНЬКИН сообщил, что другое предложение – уже от Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ) необходимо рассматривать как предложение о совместном сотрудничестве, а не о покупке.

Как сообщал УНИАН, совет ассоциации ПФТС на заседании 25 ноября т.г. принял решение провести общее собрание акционеров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» 24 декабря этого года. На собрании планируется рассмотреть вопрос о привлечении Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) в качестве стратегического инвестора. Совет ассоциации также принял решение вынести на рассмотрение собрания акционеров вопрос о порядке и условиях продажи акций членам ассоциации.