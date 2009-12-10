В Украину через НДУ поступило более 9 млн. долларов

С начала 2009 года через систему корреспондентских отношений Национального депозитария Украины (НДУ) в страну поступило более 9 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

По данным пресс-службы, объем проведенных Нацдепозитарием операций с еврооблигациями и другими ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, по состоянию на 9 декабря т.г. превысил 600 млн. грн. Объем ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, обслуживающихся в учетной системе НДУ, на сегодняшний день составляет около 150 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Национальный депозитарий Украины» создано в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании НДУ подписан Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) и Национальным банком Украины в декабре 1998 года.

19 сентября 2006 года ГКЦБФР выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. На основании полученной лицензии НДУ начал деятельность в качестве депозитария ценных бумаг.