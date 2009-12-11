По сведениям агентства Reuters, банк Citigroup планирует разместить на рынке свои акции на сумму в $15 млрд. и ведет переговоры с властями по поводу выхода из программы TARP, сообщает k2kapital.

Руководство Citigroup хочет расплатиться с властями до конца года, чтобы избавиться от ряда ограничений, связанных, в том числе с вознаграждениями топ-менеджеров. "Мы считаем, что Citigroup в состоянии вернуть деньги TARP, но в данный момент ведется активная дискуссия с регулирующими органами по этому вопросу", - сказал председатель Citi Дик Парсонс (Dick Parsons) в интервью телеканалу в среду.

Американское казначейство настроено оптимистично по поводу возвращения долга Citi. "Для страны тот факт, что банки стремятся вернуть государству его вложения, безусловно, здоровая тенденция. Кроме того, позитивно то, что частные инвесторы готовы сменить правительство в капитале банков", - заявил Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), министр финансов США.

Банк получил из бюджета США $45 млрд. Из них $25 млрд. было конвертировано в обыкновенные акции компании. Источники сообщили Reuters, что правительство и Citigroup работают над решением ряда вопросов, в том числе, каким образом правительство будет продавать свои акции, которые сейчас стоят около $30 млрд.