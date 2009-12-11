Эксперт: фондовый рынок вырос благодаря статистике из США

Украинский фондовый рынок вчера вырос благодаря позитивной статистике из США об уменьшении количества заявок по безработице и сокращении торгового дефицита.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, индекс УБ в четверг прибавил 0,69% на фоне средней торговой активности – объем торгов составил 23 млн. грн. Участники рынка активно интересовались бумагами Ясиновского КХЗ (+3,81%) и корпорации “Богдан” (+7,36%). Введение СевГОКа (-2,53%) в рынок заявок не привело росту цены акции из-за значительного объема предложения. Видимо, некоторые акционеры решили воспользоваться ростом ликвидности и продать свои пакеты. Однако вряд ли объема их предложения будет достаточно, чтобы «давить» на бумагу долгое время. Также активно продавались многие неликвидные бумаги: КФТП (-8,57%), “Запорожтрансформатор” (-16,67%) и “УкрАвто” (-6,25%) которые из-за этого резко просели.

В обзоре говорится, что украинские акции на иностранных биржах вчера показали смешанную динамику, несмотря на уверенный рост мировых индексов. Лидером падения стал ТММ (-5,3%). Также существенно просели акции Ferrexpo (-1,6%). Наибольший рост продемонстрировал Cadogan (+3,0%).

На украинском рынке еврооблигаций в четверг активность была низкой. Незначительным спросом пользовались суверенные облигации, однако цены остались без изменений. Квази-суверенные бумаги “Нафтогаза” в течении дня выросли, в то время как облигации “Укрэксимбанка” остались на прежнем уровне. Активно торговались также бумаги “Приватбанка” и “Укрсиббанка”.