Ющенко подписал закон о противодействии захвату предприятий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” о противодействии противоправному поглощению и захвату предприятий.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 17 ноября.

Законом предусматривается, что в случае, если изменение сведений о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, не связано с изменениями, которые вносятся в учредительные документы юридического лица, или не подлежит государственной регистрации, лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), подает (отправляет заказным письмом с описанием вложения) государственному регистратору по местонахождению регистрационного дела юридического лица заполненную регистрационную карточку о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре.

Если изменения сведений о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, связаны со сменой руководителя или лиц, которые избираются (назначаются) в орган управления юридического лица, или лиц, которые имеют право совершать действия от имени юридического лица без доверенности, в том числе подписывать договоры, кроме документов, предусмотренных частью первой этой статьи, лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), дополнительно подает экземпляр оригинала или нотариально заверенную копию решения уполномоченного органа управления юридического лица об изменении указанных лиц и/или заверенную в установленном порядке копию предписывающего документа об их назначении.

В случае потери оригиналов учредительных документов учредители (участники) юридического лица или уполномоченный ими орган или лицо подает государственному регистратору по местонахождению регистрационного дела юридического лица заявление о потере оригиналов учредительных документов установленного образца.

Если заявление о потере оригиналов учредительных документов подается лицом, которое согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр, имеет право совершать юридические действия от имени юридического лица без доверенности, государственному регистратору дополнительно предъявляется паспорт.

Если документы подаются представителем юридического лица, государственному регистратору дополнительно предъявляется паспорт и предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя.

Государственный регистратор имеет право оставить без рассмотрения заявление о потере оригиналов учредительных документов, если заявление оформлено с нарушением требований, установленных частями первой и второй статье 8 данного Закона, или если к заявлению не прилагаются документы, предусмотренные этой частью, или если государственному регистратору поступило решение суда о запрещении проведения регистрационных действий.

Если заявление о потере документов оставлено без рассмотрения, государственный регистратор не позже следующего рабочего дня с даты его поступления выдает заявителю (направляет заказным письмом с описанием вложения) соответствующее уведомление с указанием оснований решения оставить заявление о потере оригиналов учредительных документов без рассмотрения.