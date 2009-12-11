Администрация ПФТС: члены биржи нарушают свои обязанности

Заполнение и подписание бюллетеня опроса, инициированного инициативной группой торговцев ПФТС, нарушает обязанности члена ПФТС, поскольку данными действиями опрашиваемый присоединяется к противоправным мерам против ассоциации и биржи ПФТС.

Об этом говорится в заявлении администрации ПФТС, обнародованном сегодня на официальном сайте биржи.

Как отмечается в заявлении, «данный бюллетень рассылался не от ПФТС и является нелегитимным».

Администрация ПФТС также сообщает, что разошлет проекты решений и другие материалы общего собрания акционеров от 24 декабря 2009 г. на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, совет ПФТС 8 декабря исключил ООО «Финекс Украина», являющееся участником инициативной группы торговцев ПФТС, из Ассоциации ПФТС.

Как отмечается в сообщении совета, данное решение было принято в связи с нарушением данной компанией устава ассоциации. Кроме того, совет обратился к другим компаниям – участникам инициативной группы с запросом предоставить письменное подтверждение своей причастности к этой группе.

Ранее компании – члены ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС), входящие в инициативную группу торговцев ПФТС, инициировали проведение внеочередного собрания ассоциации путем адресного опроса ее членов.

В опросник были включены такие вопросы: досрочная приостановка полномочий действующих членов Совета ассоциации, об избрании новых членов Совета, о временном устранении с поста действующего президента ассоциации, об определении нового размера вступительного взноса в ПФТС.

На рассмотрение также предполагалось вынести определение инвестора для фондовой биржи ПФТС, в частности, на выбор предлагались Украинская межбанковская валютная биржа (УМВБ), российские фондовые биржи РТС и ММВБ.

По словам представителей инициативной группы, в которую входит 12 компаний, сегодня ее действия поддерживают более 90 компаний – членов ассоциации ПФТС, 70 с которых документально засвидетельствовали свою поддержку. В то же время, руководство ПФТС заявляет, что ему не было предоставлено каких-либо документальных подтверждений поддержки со стороны членов Ассоциации ПФТС действий инициативной группы.