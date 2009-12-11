РТС снизит свою долю в Украинской бирже до 40%

Российская биржа РТС, являющаяся акционером "Украинской биржи" (УБ), приняла решение снизить свою долю в УБ на 9% – до 40%.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте "Украинской биржи".

Согласно предоставленной информацией, РТС решила продать 6-процентный пакет акций биржи фондовым компаниям, являющимся наиболее активными участниками торгов, а также 3-процентный пакет – топ-менеджменту "Украинской биржи" в рамках опционных сделок.

В список участников распределения 6% акций вошли 14 компаний: "Тройка Диалог Украина" – 202 акции номиналом 1 тыс. грн. каждая, "Драгон Капитал" – 139 акций, "Проспект Инвестментс" – 90 акций, "Гайнсфорт Онлайн" – 48 акций, "Синком Капитал" – 43 акции, "Навигатор-Инвест" – 42 акции, Foyil Securities New Europe – 30 акций, "ТАСК-Брокер" – 30 акций, "Специалист Ценные Бумаги" – 28 акций, "Арт-Капитал" – 22 акции, Concorde Capital – 18 акций, "Сити Брок" – 17 акций, "Гарант-Капитал" – 6 акций и "Регата Инвестментс" – 5 акций.

При выборе наиболее активных участников торгов для продажи им акций "Украинской биржи" РТС руководствовалась следующими критериями: объем заключенных сделок на бирже, количество сделок, количество дней, в течение которых была заключена хотя бы одна сделка.

Справка УНИАН. На сегодняшний день к торгам на "Украинской бирже" подключены 127 активных торговцев и более 1300 частных инвесторов, которые могут совершать операции с 28 акциями в рынке заявок, а также с 111 акциями и 20 облигациями в рынке котировок.