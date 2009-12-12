Эксперт: оптимистические факторы не смогли повлиять на ход торгов

Такие оптимистические факторы, как рост европейских рынков и подтверждение перспектив приема Евро-2012 четырьмя украинскими городами, не смогли повлиять на ход торгов на украинском фондовом рынке 11 декабря.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что индекс Украинской биржи в пятницу прибавил 0,1%, закрывшись на уровне 1531 пункт, а индекс ПФТС снизился на 0,3% до 602 пунктов.

По мнению стратега, волатильность украинских площадок находилась на низком уровне из-за низкой торговой активности. Так, объем торгов на УБ в пятницу составил всего 13 млн. грн., подчеркнул он.

Как сообщил К.ЛИТВИН, среди голубых фишек лидером торгов 11 декабря стали акции Енакиевского метзавода, подорожавшие на 0,6%.