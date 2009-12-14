Ющенко категорически против реприватизации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает категорически против реприватизации и национализации предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он подчеркнул в эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании в воскресенье.

«Ни о какой реприватизации, ни о какой национализации не может идти речь», - заявил Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность в том, что такая политика, в случае ее осуществления, отбросит Украину на несколько лет назад в экономическом развитии.

По его словам, в тех случаях, когда приватизация проводилась с нарушениями, должна быть реакция соответствующих правоохранительных органов, в частности, Генеральной прокуратуры. Однако, убежден Президент, собственно приватизационный процесс не должен подлежать ревизии.

Что касается энергетических проектов, то В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что нефтепровод Одесса-Броды все же будет работать в аверсном режиме, невзирая на обещания действующего премьер-министра, данные российской стороне, о том, что этого не произойдет.

«Я убежден, этот аверс будет работать. У нас просто будет новый премьер-министр», – заявил Президент.