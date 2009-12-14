«Нортима» требует вернуть 400 млн. грн. гарантии за конкурс по ОПЗ

ООО «Нортима» (Украина) требует возвращения 400 млн. грн., перечисленных в качестве гарантии для участия в конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОАО «ОПЗ»). Об этом говорится в судебном иске ООО «Нортима» к Фонду государственного имущества Украины и Государственному казначейству Украины, копией которого располагает УНИАН. Иск направлен в Хозяйственный суд Киева.

В частности, в иске отмечается, что, кроме суммы конкурсной гарантии, истец требует от ответчиков уплаты процентов при пользовании денежными средствами и процентов за нарушение денежного обязательства.

Общая сумма требований «Нортима» составляет 403,149 млн. грн. Слушания по делу назначены на 23 декабря 2009 года.

ООО «Нортима» считает незаконным решение комиссии относительно непризнания ее победителем конкурса по продаже пакета акций ОАО «ОПЗ» и заявляет о намерении также обратиться в суд с соответствующим иском. В том числе, относительно обязательства ФГИУ заключить с ООО «Нортима» договор купли-продажи пакета акций как с победителем конкурса.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября этого года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн.

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что пакет, по мнению ФГИУ, был продан по заниженной цене.

После этого Фонд государственного имущества Украины своим приказом утвердил протокол заседания конкурсной комиссии по продаже пакета акций ОАО «ОПЗ». В частности, в п.2 этого приказа говорится о возвращении участникам конкурсной гарантии.

При этом, как отмечается в документе, денежные средства в размере 400 млн. грн. на счет ООО «Нортима» не поступили.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.