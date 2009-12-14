ФГИ выставил на продажу 78,45% акций ОАО "Энергия"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по продаже 78,45% государственного пакета акций ОАО "Энергия".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса инвестор, в частности, должен обеспечить прирост производственных мощностей за счет мероприятий по техническому переоснащению и реконструкции производства на сумму не менее 180 млн. грн.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета акций составляет 25 млн. 650 тыс. грн.

Согласно сообщению, конкурс состоится через 50 дней со дня его объявления (9 декабря т.г.).

Справка УНИАН. ОАО "Энергия" (г. Обухов, Киевская обл.) занимается производством тепловой энергии.

По данным Фонда госимущества, прибыль предприятия за 9 месяцев 2009 года составила 2,1 млн. грн., объем реализованной продукции – 41 млн. 459 тыс. грн., дебиторская задолженность – 6 млн. 278 тыс. грн., кредиторская задолженность – 4 млн. 168 тыс. грн. Стоимость активов предприятия составила 37 млн. 179 тыс. грн.

ОАО "Энергия" арендует земельный надел площадью 55 тыс. кв. м.