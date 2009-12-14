Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,68%
18:03, 14 декабря 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 0,69%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,68% - до 598,78 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 13 млн. 781 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,69% - до 1521,07 пунктов. Общий объем торгов составил 12 млн. 679 тыс. грн.
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