Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,68%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,68% - до 598,78 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 13 млн. 781 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,69% - до 1521,07 пунктов. Общий объем торгов составил 12 млн. 679 тыс. грн.