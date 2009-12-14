Эксперт: волатильность может привести к колебаниям доходностей

Неопределенность и волатильность глобальных рынков и настроений торговцев могут привести к небольшим колебаниям доходностей украинских облигаций.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал аналитик инвестиционной группы «Сократ» Максим ШТЕПА.

Тем не менее, аналитик не прогнозирует серьезных изменений на рынке украинских еврооблигаций на этой неделе. В настоящее время он рекомендует покупать бумаги «Укрэксимбанка» и «Укрсоцбанка» с погашением в 2011 и 2010 году соответственно. Данные евробонды предлагают достаточно высокую доходность при приемлемом уровне риска, считает М.ШТЕПА.

По информации аналитика, на прошедшей неделе котировки кредитно-дефолтных свопов немного повысились (на 15,9 базисных пункта) – с 1305,0 до 1320,9 пункта. Торги в сегменте суверенных еврооблигаций прошли при средней рыночной активности. Выпуск Украина-2011 сохранил свою цену, что привело к техническому росту доходности с 15,7% до 15,8%. Суверенный выпуск с погашением в 2013 году был более ликвиден, и доходность осталась на уровне 13,6%.

Как сообщил М.ШТЕПА, похожий тренд наблюдался и в сегменте квази-суверенных евробондов. Так, выпуск «Укрэксимбанк-2011» показал снижение доходности с 19,6% до 19,3%, а выпуск «Нафтогаза» с погашением в 2014 году понизил доходность на 0,3% - с 15,1% до 14,8%.

Аналитик также отметил, что в кластере евробондов банков с западным капиталом торги прошли при практически нулевой ликвидности. Так, «Укрсиббанк-2010» сохранил свое цену, и доходность выросла с 15,2% до 15,4%. Выпуск «Укрсоцбанк-2010» был более ликвиден, а доходность снизилась с 28,25 до 27,1%.

По словам аналитика, в сегменте наиболее доходных (и соответственно рисковых) бумаг торги прошли при слабой активности. Выпуск «Финансы и Кредит-2010» сохранил свою цену, доходность росла в результате снижения дюрации – с 387,4% до 442,2%. Бумаги ПУМБ с погашением в 2010 году также показали рост доходности – с 213,4% до 249,4%.