Суд обязал ФГИ вернуть участнику конкурса по продаже ОПЗ 400 млн. грн.

Киевский хозяйственный суд частично удовлетворил иск участника конкурса по продаже госпакета акций ОАО "Одесский припортовый завод" - ООО "Фрунзе-Флора", обязав Фонд государственного имущества (ФГИ) возвратить компании конкурсную гарантию в размере 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

В то же время, по информации ФГИ, суд не удовлетворил требование истца о выплате дополнительной суммы в виде штрафа.

В пресс-службе также сообщили, что решение о необходимости оспорить данное судебное постановление в апеляционной инстанции Фонд примет после того, как будет получено официальное решение суда и проведен его анализ.

Как сообщал УНИАН, еще один участник конкурса по ОПЗ – ООО «Нортима» также обратилась с иском в Хозяйственный суд Киева, в котором требует возвращения 400 млн. грн., перечисленных в качестве гарантии для участия в конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОАО «ОПЗ»).

Кроме суммы конкурсной гарантии истец требует от ответчиков уплаты процентов при пользовании денежными средствами и процентов за нарушение денежного обязательства. Общая сумма требований «Нортима» составляет 403,149 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО "Нортима" (Украина) 29 сентября 2009 года приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн.

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что пакет, по мнению ФГИУ, был продан по заниженной цене.