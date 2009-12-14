Суд обязал ФГИ вернуть участнику конкурса по продаже ОПЗ 400 млн. грн.
Это сумма конкурсной гарантии
Киевский хозяйственный суд частично удовлетворил иск участника конкурса по продаже госпакета акций ОАО "Одесский припортовый завод" - ООО "Фрунзе-Флора", обязав Фонд государственного имущества (ФГИ) возвратить компании конкурсную гарантию в размере 400 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.
В то же время, по информации ФГИ, суд не удовлетворил требование истца о выплате дополнительной суммы в виде штрафа.
В пресс-службе также сообщили, что решение о необходимости оспорить данное судебное постановление в апеляционной инстанции Фонд примет после того, как будет получено официальное решение суда и проведен его анализ.
Как сообщал УНИАН, еще один участник конкурса по ОПЗ – ООО «Нортима» также обратилась с иском в Хозяйственный суд Киева, в котором требует возвращения 400 млн. грн., перечисленных в качестве гарантии для участия в конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОАО «ОПЗ»).
Кроме суммы конкурсной гарантии истец требует от ответчиков уплаты процентов при пользовании денежными средствами и процентов за нарушение денежного обязательства. Общая сумма требований «Нортима» составляет 403,149 млн. грн.
Справка УНИАН. ООО "Нортима" (Украина) 29 сентября 2009 года приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн.
Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что пакет, по мнению ФГИУ, был продан по заниженной цене.