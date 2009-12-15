Эксперт: пессимизм на рынке акций - результат проблем в госфинансах

Пессимизм на украинском рынке акций является результатом проблем в государственных финансах – правительство обратилось к МВФ с просьбой об экстренной помощи.

Такое мнение содержится в обзоре Phoenix Capital, подготовленном старшим аналитиком компании Марией МАЙБОРОДОЙ.

Аналитик отметила, что украинский фондовый рынок 14 декабря закрылся в минусе, несмотря на рост европейских площадок на фоне новостей о поддержке компании Dubai World со стороны Абу Даби. При этом активность торгов на отечественных биржах была очень низкой. Сильнее всего упали в цене бумаги “Захидэнерго” (-2,00%). Только акции Ясиновского коксохима (+0,15%) торговались в плюсе.

М.МАЙБОРОДА также сообщила, что в понедельник украинские бумаги на иностранных рынках торговались активно, но динамика цен была смешанной. Инвесторы распродавали акции Astarta (-5,4%) после новости о продаже 5% акций крупнейшим акционером - компанией Aluxes Holding. Снижение цен на бумаги Ferrexpo (-2,8%) произошло вследствие падения цен на сырье. С другой стороны, JKX (+2,5%) и TMM (+2,5%) выросли в цене.

По словам аналитика, активность на рынке еврооблигаций вчера была низкой, цены практически не изменились. Украинские суверенные бумаги практически не торговались, небольшой спрос был только на облигации Украина-2015, номинированные в евро. Цены на остальные государственные бумаги остались на прежнем уровне.

М.МАЙБОРОДА добавила, что в корпоративном секторе сделки заключались по бумагам “VAB банка”, “Укрэксимбанка” и “Надрабанка”, однако цены остались неизменными. Наиболее активно, но без изменения цен, торговались квази-суверенные бумаги “Нафтогаза”.