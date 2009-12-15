Фондовый рынок Украины поддержит решение УЕФА

Решение УЕФА о проведении Евро-2012 в четырех украинских городах принесет хоть и не большие, но все же позитивные изменения для отечественного фондового рынка.

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном аналитиками инвестиционной компании Foyil Securities, которым располагает УНИАН.

В этой связи в отчете отмечается, что когда в апреле 2007 года УЕФА объявило о том, что Украина и Польша примут Евро-2012, на фондовом рынке началось ралли в металлургическом секторе. «Понятно, что сектор тогда подрос на ожиданиях инвесторов относительно увеличения объемов производства этих заводов для обеспечения нужд страны в подготовке к чемпионату. На этот раз, как видно, рынок не особенно среагировал, но, скорее всего, аналитики пересмотрят целевые цены на акции компаний вагоностроительного, металлургического, строительного секторов, что, в свою очередь, может привлечь инвесторов», - отметил вице-президент и инвестиционный управляющий Foyil Securities Дмитрий МОШКАЛО.

По мнению аналитиков Foyil Securities, чемпионат позитивен для строительной и транспортной отраслей, поскольку правительством и частным сектором будут выделяться существенные средства на строительство инфраструктуры, необходимой для проведения чемпионата, включая аэропорты, гостиницы и автодороги.

Реалистические ожидания аналитиков объясняются тем, что у Украины есть хорошие шансы успешно провести Евро-2012 только при поддержке международных организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Исполком УЕФА утвердил все 4 украинских города-претендента - Киев, Донецк, Харьков, Львов - хозяевами Евро-2012. При этом финал чемпионата состоится в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский".