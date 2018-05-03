Фондовый рынок замер в предчувствии…

Украинский рынок ценных бумаг ближе к концу года проявляет все большую волатильность. Объемы торгов падают, а настроения инвесторов продолжают склоняться к умеренному пессимизму. Это объясняется сочетанием внутреннего и внешнего негатива, который в последнее время ощутимо давит на рынок. Причем до такой степени, что позитивные новости уже почти не в состоянии влиять на ситуацию.

Международные рынки

Аналитики компании Astrum Investment отмечают, что мировые фондовые индексы на прошедшей неделе вновь продемонстрировали небольшой подъем. Тем не менее, несмотря на ряд позитивной макростатистики, рынки вновь охватило беспокойство, что восстановление экономики США может привести к сворачиванию программ стимулирования. Ведь именно крайне высокая ликвидность, вливаемая в рамках программ поддержки экономики, стала основным драйвером роста рынков в 2009 году.

Прошлая неделя была отмечена рядом важных для фондового рынка событий. Аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ подчеркивает, что глава ФРС Бен БЕРНАНКЕ, выступая в Вашингтонском Экономическом клубе, подтвердил планы ЦБ сохранять ставки на нынешнем низком уровне еще в течение продолжительного периода времени. Когда восстановление будет достаточно сильным, сказал Б.БЕРНАНКЕ, центральный банк США будет готов нивелировать масштабное стимулирование экономики,чтобы избежать роста инфляции. Он привел целый ряд вариантов, к которым ФРС может прибегнуть в рамках реализации своей стратегии выхода.

Кроме того, по словам С.ЗЕЛЕНЕЦКОГО, значимым событием недели стало также намерение администрации Барака ОБАМЫ продлить срок действия программы Troubled Asset Relief Program (TARP) объемом 700 млрд. долларов до октября следующего года. Правительство США собирается пустить оставшиеся в фондах средства на рынок финансового страхования и на кредиты малому бизнесу и домовладельцам.

Направляющей для фондовых рынков на прошлой неделе была информация от ведущих рейтинговых агентств. Значительный негатив держал ивесторов в напряжении на протяжении нескольких дней. Новости от мировых рейтинговых агентств были особенно важны для украинского рынка, так как косвенно указали на угрозы перспективам нашего государства.

Аналитики компании Astrum Investment напоминают, что страны Южной Европы - Греция и Испания - были в центре внимания инвесторов на протяжении прошедшей недели. Причиной стали действия рейтинговых агентств в отношении суверенных рейтингов: Fitch Ratings снизило рейтинг Греции на одну ступень до ВВВ+, а агентство S&P ухудшило прогноз рейтинга Испании со стабильного до негативного. Наибольшие опасения у инвесторов вызывает ситуация в Греции, где дефицит бюджета превысил 10% ВВП, что вывело на повестку дня разговоры о потенциальном дефолте страны. Тем не менее, аналитики считают, что данные опасения лишены оснований. По их мнению, несмотря на сложность ситуации, в случае обострения ситуации мировые и европейские финансовые институты не позволят стране, входящей в зону евро, допустить дефолт.

Украинский рынок

На прошедшей неделе украинский фондовый рынок, в противоположность мировому тренду, продемонстрировал падение.

С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ отмечает, что по итогам недели индекс «Украинской биржи» снизился на 1,18% до 1531,64 базисных пункта, а индекс ПФТС - на 1,69% до 602,91 пункта. По мнению аналитика, прошлая неделя характеризовалась низкой активностью из‐за нежелания большинства игроков играть на понижение, вслед за мировыми площадками. Макростатистика из США в целом оказалась довольно оптимистичной и указывала на улучшение экономической ситуации, в отличие от данных по европейскому региону. Внутренние же новости оказались разнонаправленными, подчеркивет С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. Так, во вторник стали известны производственные показатели отечественного автомобилестроения, которые в общем можно охарактеризовать как слабые. При этом у металлургов ситуация более оптимистична, что является позитивным фактором для акций металлургов и в целом для компаний ГМК.

Игроки отечественного фондового рынка, равно как и аналитики, в настоящее время не склонны к чрезмерному пессимизму. И хотя согласованный вариант Меморандума , направленный украинским правительством Международному валютному фонду (о чем стало известно в прошлую пятницу), насторожил инвесторов, надежды на традиционное новогоднее ралли не покидают участников рынка.

Начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО в комментарии к результатам торгов на «Украинской биржи» (предоставлено пресс-службой УБ – УНИАН) говорит: «Накануне инвесторы зафиксировали прибыль и пока не готовы открывать новые позиции в преддверие нового года. Кроме того, мировые фондовые рынки уже довольно длительное время движутся в боковом коридоре, соответственно у участников рынка пока нет четкого ориентира куда мировые индексы двинутся дальше. Помимо всего прочего недавние события вокруг Dubai World слегка парализовали инвесторов, еще свежи в памяти банкротства крупных американских банков и их последствия для финансовых рынков. Тем не менее, можно надеяться, что предновогоднее ралли все же состоится. Возможно, оживление на рынках наступит после заседания ФРС США 16 декабря».

Данный прогноз подтвердился в понедельник, 14 декабря. Аналитики компании Astrum Investment считают, что начало текущей недели подарило надежду на дальнейший рост фондовых индексов. Эмират Абу-Даби заявил о намерении оказать помощь эмирату Дубаи в размере 10 млрд. долларов, которые будут направлены на выплаты по облигациям компании Nakheel PJSC, а также по долгам компании Dubai World и ее дочерних структур. Таким образом, рынку удалось избежать фактического дефолта, что должно в первую очередь поддержать рост как развивающихся рынков, так и котировок акций европейских финансовых учреждений.

С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ поддерживает данную точку зрения: «На текущей неделе мы по-прежнему сохраняем наше мнение о росте цен на акции украинских компаний. Снижение не подтверждается ростом объемов торгов, индекс УБ, в частности, находится в восходящем ценовом коридоре. Внутренние фундаментальные факторы также не дают повода к распродажам. Прогнозы по объемам производства металлургов на январь 2010 года, а также рост цен на металл в мире, свидетельствует об улучшении ситуации в ГМК, акции которого являются локомотивом отечественного рынка».

Однако все же добавим ложку пессимизма в вышесказанное. Текущая неделя началась очередным падением украинских фондовых индексов. По мнению старшего аналитика компании Phoenix Capital Марии МАЙБОРОДЫ, «пессимизм на украинском рынке акций является результатом проблем в государственных финансах – правительство обратилось к МВФ с просьбой об экстренной помощи». Аналитик подчеркивает, что украинские биржи 14 декабря закрылись в минусе, несмотря на рост европейских площадок на фоне новостей о поддержке компании Dubai World со стороны Абу-Даби.

Послание Кабмина к МВФ действительно содержит немало интересной и противоречивой информации для различных секторов экономики, в частности, для банков и теплоэнергетики. И изложенная в нем информация способна серьезно повлиять на планы инвесторов. Тем не менее, игроки украинского рынка, как местные, так и зарубежные, уже давно привыкли и не к таким сюрпризам…

Олег Коберник (УНИАН)