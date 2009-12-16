Эксперт: падение фондового рынка продолжилось

Падение украинского фондового рынка вчера продолжилось, отметила в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Phoenix Capital Мария МАЙБОРОДА.

Она напомнила, что во вторник, 15 декабря, индекс УБ снизился на 0,98%, ПФТС – на 0,35%. Активность торгов по сравнению с предыдущим днем выросла, и общий объем составил 30 млн. грн. Среди ликвидных бумаг больше всего упал(Ясиновский коксохим (-2,94%), после того как демонстрировал лучшие результаты в предыдущие два дня. Среди голубых фишек только Сумское НПО им. Фрунзе (+0,27%) торговалось в плюсе.

По информации аналитика, на иностранных биржах во вторник активность торгов украинскими бумагами была высокой, динамика – смешанной. Бумагой дня стал Regal (-4,6%), который к полудню потерял 8% на фоне значительных объемов продаж. Инвесторы стали покупать акции во второй половине дня, способствуя росту цен до уровней открытия. Однако к концу торговой сессии бумага снова упала. С другой стороны, еще одна газодобывающая компания, Cadogan (+4.5%), стала лидером ростом. Astarta (+2.7%) восстановилась после падения днем ранее.

Как сообщила М.МАЙБОРОДА, во вторник на украинском рынке еврооблигаций активность была умеренной. Суверенные бумаги торговались с понижением, потеряв в цене от четверти до половины пункта. Особенно активно продавались краткосрочные облигации. Квази-суверенный “Нафтогаз” двигался вслед за суверенными бумагами, незначительно упав в цене к закрытию. Продавались также облигации “Укрэксимбанка” и “Приватбанка”, однако цены остались неизменными. Кроме того, заключались сделки по бумагам “Укрсиббанка” и “Альфа банка Украина”.