Вторник выдался богатым на макроэкономические данные

Вторник, 15 декабря, выдался богатым на макроэкономические данные.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что на мировых фондовых рынках вчера наблюдалась неопределенная динамика на фоне разнонаправленной макростатистики, вышедшей в США. В Европе индекс экономических настроений, рассчитываемый ZEW, неожиданно снизился до 48 пунктов, в то время как экономисты в среднем ожидали 50,8 пунктов. В США вышел целый ряд неоднородной статистики. Так, индекс производственной активности штата Нью-Йорк в декабре резко упал до 2,5 пункта, в то время как рынок ожидал роста до 25,1 пункта. В то же время промышленное производство в США в целом в ноябре увеличилось на 0,8%, превысив ожидаемый рынком рост на 0,6%.

Помимо этого, по словам стратега, Министерство труда США заявило, что уровень цен производителей неожиданно вырос на 1,8% в ноябре, что превысило ожидания экономистов на 1%. Несмотря на то, что рост в основном был вызван скачком цен на энергоносители, этот факт может приблизить срок повышения процентных ставок в экономике для противостояния инфляционным процессам. Загруженность производственных новостей по-прежнему осталась на низком уровне в 71,3%. В целом статистика оказалась неоднородной, что стало причиной неоднократного изменения внутридневной динамики на американских рынках.

Как сообщил К.ЛИТВИН, по итогам торгов вторника индекс DJIA снизился на 0,5% до 10450 пунктов, индекс S&P 500 упал на 0,55% до 1107 пунктов. Европейские индексы закрылись нейтрально: индекс DAX прибавил 0,1% до 5811 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 закрылся без изменений на уровне 247 пунктов.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов снизился на 0,35% – до 596,70 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 184,5 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,98% – до 1506,16 пункта. Общий объем торгов составил 16 млн. 844 тыс. грн.