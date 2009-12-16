Объявлен конкурс по продаже 39,647% акций ЦУМа

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% госпакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ).

Об этом сообщается в официальном издании ФГИ "Ведомости приватизации".

Согласно предоставленной информации, стартовая цена выставляемого на продажу госпакета составляет 25 млн. 618 тыс. грн.

Согласно конкурсным условиям, покупатель обязан в течение года перечислить на счет ЦУМа инвестиции на общую сумму не менее 10 млн. грн., не допускать в течение 5 лет продажи всего или значительной части имущества универмага, не увольнять сотрудников универмага в течение полугода с момента покупки и пр.

Конкурс состоится через 50 дней после его объявления.

Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 году, специализируется на розничной торговле.

39,647% акций компании владеет Фонд госимущества Украины.

Правом собственности на здание ЦУМа (ул. Крещатик) площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.