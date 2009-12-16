Главой ревизионной комиссии ПФТС избран Полковский

Ревизионная комиссия ОАО «Фондовая биржа ПФТС» приняла решение о переизбрании главы комиссии. В соответствии с решением комиссии, Александр БОРОВСКИЙ сложил с себя полномочия главы ревизионной комиссии, вместо него на эту должность назначен Дмитрий ПОЛКОВСКИЙ.

Об этом говорится в сообщении ПФТС, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в сообщении, изменения в персональном составе должностных лиц ПФТС объясняются «производственной необходимостью».