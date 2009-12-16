Главой ревизионной комиссии ПФТС избран Полковский
16:52, 16 декабря 2009Фондовый рынок
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Вместо Боровского
Ревизионная комиссия ОАО «Фондовая биржа ПФТС» приняла решение о переизбрании главы комиссии. В соответствии с решением комиссии, Александр БОРОВСКИЙ сложил с себя полномочия главы ревизионной комиссии, вместо него на эту должность назначен Дмитрий ПОЛКОВСКИЙ.
Об этом говорится в сообщении ПФТС, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Как отмечается в сообщении, изменения в персональном составе должностных лиц ПФТС объясняются «производственной необходимостью».
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