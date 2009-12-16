Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,17%
17:18, 16 декабря 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,15%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,17% – до 597,69 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 475 млн. 603,4 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,15% – до 1523,46 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. грн.
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