Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,17%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,17% – до 597,69 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 475 млн. 603,4 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,15% – до 1523,46 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. грн.