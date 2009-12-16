Фондовый рынок Польши закрылся в плюсе

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 сегодня вырос на 0,36% после вчерашнего минимального закрытия на минусе.

Как передает корреспондент УНИАН, торги закончились на уровне почти 2,360 тыс. пунктов.

Индекс общего рынка WIG вырос на 0,29%, mWIG40 – на 0,22%, sWIG80 – на 0,24%.

Объем торгов составил около 360 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, вчера WIG20 снизился на 0,2% – до 2,351 тыс. пунктов.

Справка УНИАН. 4 декабря WIG20 достиг уровня 2,448 тыс. пунктов, что стало самым высоким значением в текущем году.

Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября т.г. на уровне 2,429 тыс. пунктов.

WIG20 начал восстанавливаться в феврале т.г. после достижения дна на уровне 1,300 тыс. пунктов, к которому индекс снижался с ноября 2007 года со своего пикового значения 3,9 тыс. пунктов.