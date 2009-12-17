Эксперт: украинский рынок акций вырос на позитиве

Украинский рынок акций вырос в среду, 16 декабря, на позитиве с глобальных рынков.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в обзоре, вчера индекс УБ прибавил 1,15%, а индекс ПФТС увеличился на 0,17%. Торговая активность была достаточно высокой второй день подряд – оборот составил 31 млн. грн. на обеих биржах. Ясиновский КХЗ (+2,55%) снова продемонстрировал высокую волатильность, отыгрывая падение в предыдущий день. “Стирол” (+3,05%) также был среди лидеров роста, однако в ближайшие дни данная акция может негативно отреагировать на отмену льгот на ж/д перевозки для химических производителей. В то же время, отмена льгот незначительна для фундаментальных показателей “Стирола”.

По информации аналитиков, 16 декабря большинство украинских акций на иностранных биржах выросло. Ferrexpo (+4,8%) стал лидером роста благодаря повышению цен на нефть. Цена данной акции обычно сильно коррелирует с ценой на нефть. “Астарта” (-2,5%) продолжила падать из-за продажи 5% акций мажоритарным акционером.

Аналитики также сообщают, что на украинском рынке еврооблигаций в среду преобладали позитивные настроения. Цена на бумаги "Нафтогаза" выросла на два пункта. Следом за квази-суверенным “Нафтогазом” прибавили суверенные облигации Украины. Муниципальные еврооблигации Киева также пользовались спросом. В банковском секторе активность была менее заметной, и практически все бумаги торговались без изменения цен.