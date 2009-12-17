ГКЦБФР исключила Вадима Гриба

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) своим решением от 17 декабря т.г. исключила Вадима ГРИБА из состава Стратегической группы при ГКЦБФР.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

В соответствии с решением ГКЦБФР, В.ГРИБ был исключен из состава Стратегической группы "из-за неоднократных случаев участия в противоправных захватах предприятий в Украине и причастности к рейдерству".

Справка УНИАН. Стратегическая группа при Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку была создана с целью создания концептуальных предложений относительно стратегии и основных направлений развития фондового рынка в Украине на долгосрочную перспективу и в условиях глобального финансового кризиса.

В состав Стратегической группы, в количестве 19 человек, входят руководители ведущих профессиональных участников фондового рынка Украины, фондовые биржи, саморегулирующиеся организации, инвестиционные компании, банки.