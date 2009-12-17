Индекс ПФТС снизился на 1,12%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,12% – до 590,98 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 253 млн. 829 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,99% – до 1493,15 пункта. Общий объем торгов составил 24 млн. 925,9 тыс. грн.