Индекс ПФТС снизился на 1,12%
18:25, 17 декабря 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,99%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,12% – до 590,98 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 253 млн. 829 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,99% – до 1493,15 пункта. Общий объем торгов составил 24 млн. 925,9 тыс. грн.
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