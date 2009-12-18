Украинский рынок акций упал на фоне мирового негатива

Украинский рынок акций упал по результатам вчерашних торгов на фоне негатива с мировых площадок.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил аналитик компании Phoenix Capital Сергей ПЕТРЕНКО.

По его словам, торги четверга на Украинской бирже и ПФТС были относительно интенсивными - около 33 млн грн. Среди эмитентов аналитик отметил “Укрсоцбанк” (-4,11%), акции которого находились под давлением опасений относительно прибыльности банковской системы. В то же время банк “Форум” (+3.29%) стал единственной бумагой, выросшей по итогам вчерашних торгов на фоне прошедшего собрания акционеров, сообщил С.ПЕТРЕНКО.

Аналитик также отметил, что торговля украинскими акциями на международных площадках в четверг была вялой. Значительный спрос был лишь на MCB Agricole (+33,7%), добавил он.

По информации С.ПЕТРЕНКО, активность на рынке украинских еврооблигаций вчера была низкой. Он объяснил, что после недавнего роста суверенных и квазисуверенных бумаг наблюдалась незначительная коррекция. Суверенные облигации по итогам дня потеряли по полпункта, сообщил аналитик. При этом падали и бумаги “Нафтогаза”, добавил он. Облигации банков в четверг спросом не пользовались, отметил С.ПЕТРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов 17 декабря снизился на 1,12% – до 590,98 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 253 млн. 829 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам упал на 1,99% – до 1493,15 пункта. Общий объем торгов составил 24 млн. 925,9 тыс. грн.