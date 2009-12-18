НБУ не изменил список ценных бумаг под рефинансирование

Национальный банк Украины (НБУ) оставил без изменений список ценных бумаг, которые он будет принимать в обеспечение под рефинансирование в первом квартале 2010 года.

Об этом говорится в телеграмме №14-011/5953-23541, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, Нацбанк может рассматривать в качестве принятого обеспечения под кредиты рефинансирования государственные облигации Украины, депозитные сертификаты Нацбанка, облигации Государственного ипотечного учреждения, облигации муниципальных заимствований и облигации предприятий, учтенные банком векселя субъектов хозяйствования, а также банковские векселя, авалированные другим банком.

Тендеры по поддержке краткосрочной ликвидности будут проводиться по средам, среднесрочной – в последнюю среду месяца.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, объемы рефинансирования коммерческих банков в ноябре т.г. составили 1,2 млрд. грн., с начала 2009 года – 61,4 млрд. грн.