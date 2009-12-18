Доходность открытых инвестфондов выросла

Доходность открытых инвестиционных фондов в ноябре текущего года выросла на 2,35%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).

Согласно сообщению, при этом 24 из 28 фондов показали более высокую доходность, чем индекс ПФТС (+0,46%).

Как отмечают в УАИБ, только два открытых фонда показали в ноябре незначительное снижение стоимости сертификатов, в то время как фонды, являющиеся лидерами роста, выросли на 7,1-8,5%.

Средний показатель доходности интервальных фондов в ноябре т.г. вырос до 1,12%. При этом чистые активы 14 интервальных фондов, включенных в данный обзор (около 30% зарегистрированных фондов данного типа), на конец ноября составили 90,3 млн. грн., уменьшившись за месяц на 0,8 млн. грн. (-0,93%).

Существенные изменения стоимости чистых активов в ноябре наблюдалось у четырех фондов, для двух из которых ключевым фактором изменения стоимости активов был выход инвесторов.

Как отмечают в УАИБ, стоимость чистых активов 18 закрытых фондов на конец ноября составила 120,82 млн. грн., повысившись за месяц на 1,92 млн. грн. (+1,62%). По данным УАИБ, этот рост состоялся в основном благодаря позитивной переоценке активов нескольких сравнительно больших фондов.