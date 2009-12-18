Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,75%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,75% – до 586,58 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 78 млн. 693 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,36% – до 1487,83 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. 679 тыс. грн.