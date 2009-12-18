Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,75%
19:25, 18 декабря 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 0,36%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,75% – до 586,58 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 78 млн. 693 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,36% – до 1487,83 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. 679 тыс. грн.
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