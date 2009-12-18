Индекс Варшавской фондовой биржи снизился

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 в пятницу к закрытию снизился на 0,35% - до 2,322 тыс. пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, торги на текущей недели начинались на уровне 2,372 тыс. пунктов.

Общий индекс фондового рынка Польши WIG в пятницу снизился на 0,39%, индекс mWIG40 - на 0,57%.

Индекс самых крупных 80-ти компаний, акции которых котируются на рынке, sWIG80 снизился на 0.02%.

Объем торгов составил около 900 млн. долларов по текущему курсу 2,9 злотых за доллар.

Справка УНИАН. 4 декабря WIG20 достиг уровня 2,448 тыс. пунктов, что стало самым высоким значением в текущем году.

Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября на уровне 2,429 тыс. пунктов.

WIG20 начал восстанавливаться в феврале текущего года после достижения дна на уровне 1,300 тыс. пунктов, к которому индекс снижался с ноября 2007 года со своего пикового значения 3,9 тыс. пунктов.