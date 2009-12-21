Европейские рынки растут вслед за банками

Европейские рынки акций в понедельник открылись небольшим ростом, прервав длившееся в течение двух сессий падение благодаря успеху банковского сектора и бумаг на Лондонской фондовой биржи (LSE) .

Банковский сектор смог оправиться от негатива, испытанного от решения регуляторов ввести более жесткие требования к капиталу. Акции HSBC, Barclays, Credit Agricole, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank и Banco Santander подорожали на 0,13-1,3 процента.

Бумаги Лондонской фондовой биржи (LSE) набрали 0,42 процента благодаря тому, что на договорилась купить 60-процентную долю в убыточном конкуренте Turquoise, чтобы затем произвести ее слияние с собственной платформой Baikal и в результате образовать новую панъевропейскую биржу.

К 11.36 МСК панъевропейский индекс FTSEurorfirst 300 вырос на 0,31 процента до 1.016,28 пункта. В ходе предыдущей сессии он потерял 0,5 процента.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,26 процента, немецкий DAX - 0,34 процента, французский CAC 40 - 0,28 процента.

"Важно то, что (в 2010 году) рынок по-прежнему будет играть с компаниями, успех которых зависит от циклических изменений в экономике, потому что они очень хорошо вписываются в картину повышения спроса со стороны стран БРИК", - сказал Стивен Поуп из лондонского Cantor Fitzgerald.

Акции оператора туннеля через пролив Ла-Манш Eurotunnel подешевели на 1,6 процента после того, как он сообщил, что поезда Eurostar могут в понедельник продолжить пропускать рейсы из-за сложных погодных условий. сообщает Рейтер.