Лондонская фондовая биржа выходит на "черный рынок"

Компания-владелец Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объявила о намерении приобрести 60% альтернативной панъевропейской трейдинговой платформы Turquoise, включая ее "темный" бизнес "Байкал", сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По словам руководства биржи, помимо основной суммы, размер которой не называется, LSEG также возьмет на себя дополнительные расходы, оценивающиеся на уровне 20 миллионов фунтов стерлингов (32,3 миллиона долларов). Таким образом, в результате слияния активов LSEG и Turquoise будет создано новое совместное предприятие, контрольный пакет акций которого будет принадлежать самой британской фондовой площадке, а 40% останется во владении Turquoise. Ожидается, что покупка прямого конкурента позволит LSE "расширить горизонты".

Так, по итогам сделки, фондовая площадка Лондона сможет предоставить своим игрокам возможность осуществлять операции с ценными бумагами не только на общеевропейском биржевом пространстве, но и на "черном рынке" - разработанной Turquoise системе сайтов "Байкал", торги на которых проводятся анонимно. В то же время слияние позволит значительно сократить издержки лондонской биржи и Turquoise, в последнее время испытывающей значительные финансовые трудности. По словам главы LSE Ксавьера Роле (Xavier Rolet), новое СП создаст "привлекательный ряд инновационных и конкурентоспособных продуктов и услуг по всей Европе". В результате сделки, отмечает Роле, "европейский рынок торговли ценными бумагами получит "задел"для того, чтобы стать более эффективным и значительно вырасти в ближайшие годы". Совместное предприятие Turquoise было создано в 2006 году девятью крупнейшими инвестиционными банками - американскими Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и Citi, швейцарскими UBS и Credit Suisse, французскими BNP Paribas и Soci?t? G?n?rale, немецким Deutsche Bank - как торговая площадка, альтернативная LSE. Как отмечает британская газета Financial Times, банковские гиганты преследовали цель подорвать конкурентоспособность лондонской фондовой площадки, по их мнению, завышающей плату за участие в биржевых торгах