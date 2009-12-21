China Investment может получить 200 млрд. долл. госсредств

Китайский суверенный инвестиционный фонд China Investment Corp. может получить 200 млрд. долл. из золотовалютных резервов КНР, сообщает РБК.

Объем выделенных государственных средств будет аналогичен финансовому вливанию, которое было сделано в инвестиционный фонд CIC при его создании в 2007 г. (тогда фонду было выделено 200 млрд. долл.).

В то же время, как сообщает агентство, окончательное решение относительно объемов финансирования еще не принято. Официальные представители фонда информацию не комментируют.

China Investment Corp., один из крупнейших китайских инвестфондов, был создан в ноябре 2007 г. Вскоре после своего создания фонд заплатил около 9 млрд. долл. за доли в американских финансовых компаниях Blackstone Group и Morgan Stanley, однако рыночная стоимость этих пакетов в дальнейшем существенно упала из-за финансового кризиса.