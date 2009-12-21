Индекс ПФТС снизился на 1,34%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,34% – до 578,70 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 148 млн. 200 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,83% – до 1475,46 пункта. Общий объем торгов составил 13 млн. 327 тыс. грн.