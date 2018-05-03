Ралли, вероятно, уже не будет…

Инвесторы так и не определились

После значительного роста украинского фондового рынка по итогам 10 месяцев инвесторов ждал не слишком приятный сюрприз. Ближе к концу года, уже на протяжении значительного отрезка времени, индексы демонстрируют все большее падение. И если в начале периода снижения речь шла о боковом, весьма неопределенном тренде, то в настоящее время рынок продолжает идти вниз. Период волатильности, возможно, закончился. Тренд – падающий?

Данную тенденцию все же нельзя назвать полноценным сюрпризом. Еще во время роста большинство аналитиков ожидало падения, так как, по их мнению, значительный продъем рынка ценных бумаг не был подкреплен фундаментальными экономическими факторами. Поэтому длительное снижение индексов было воспринято игроками вполне спокойно, ведь они были готовы к подобному сценарию. При этом участники рынка были уверены в том, что к концу года состоится традиционное ралли. Но в этом и заключается сюрприз. В настоящее время, когда год уже истекает, индексы продолжают падать, и предновогодняя традиция, похоже, будет нарушена.

Прошедшая неделя интересна тем, что она, по сути, является последней полноценной для фондовых площадок неделей в этом году. Впереди – католическое рождество, и иностранные игроки сейчас уже практически не у дел. При этом на прошлой неделе индексы, похоже, ушли в падающий тренд. И это касается не только украинского, но и большинства мировых рынков. В такой ситуации даже рост общеевропейского индекса DJ Euro Stoxx 50 и российского ММВБ лишь подчеркивает неопределенность настроений инвесторов в общемировом масштабе.

Как сообщил аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав Зеленецкий, на прошлой неделе американский индекс S&P 500 снизился на 0,36%, общеевропейский DJ Euro Stoxx 50 вырос на 0,31%, азиатский S&P Asia 50 просел на 2,24%, китайский Shanghai Composite провалился на 4,11%. Российский же ММВБ, пытаясь продемонстрировать «новогоднее ралли», двигался против всех, поднявшись в итоге на значительные 5,16%.

По словам аналитика, «сильный американский доллар был одной из причин столь неуверенной динамики в мире. Укреплению поспособствовали такие события, как итоги заседания комиссии по открытым рынкам ФРС США (FOMC), увеличение размера дефицита бюджета США меньше ожидаемого, а также сильные американские макропоказатели». С.Зеленецкий также подчеркнул, что в четверг Банковский комитет Сената США проголосовал за переизбрание действующего главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке на новый срок, и теперь кандидатура Бернанке будет вынесена на голосование всего Сената в январе.

Как видим, мировые новости оказывают весьма протворечивое влияние на рынки ценных бумаг, и волатильность усиливается. И хотя говорят, что «на фондовом рынке не бывает плохой погоды», это выражение все же уместно при четко выраженном тренде – не важно, растущем или падающем. Неопределенность же может быть выгодна лишь некоторой категории мелких спекулянтов, «погоды» на рынке не делающим, но никак не серьезным игрокам со значительным капиталом.

Украинский рынок: по течению и против

На прошедшей неделе проявилась своеобразная тенденция: украинские фондовые индексы пошли несколько вразрез с мировым трендом. На первый взгляд, и международные, и украинские площадки продолжали падать вместе. Но это только на первый… Зарубежные биржи продемонстрировали крайнюю волатильность на фоне противоречивого новостного фона. Украинские же площадки, похоже, склонились к падающему направлению. И причиной тому явились неутешительные внутренние факторы.

С.Зеленецкий назвал несколько основных для отечественной экономики событий прошедшей недели. В частности, объем промпроизводства в Украине упал в ноябре на 1,9%. Кроме того, Кабмин с 1 марта может отменить льготы на железнодорожные перевозки для металлургов, хотя ранее обещал поддержать ГМК до конца первого квартала 2010 года. Это, по мнению аналитика, можно расценивать как негативный сигнал для акций ГМК. Еще одной разочаровывающей новостью стал прогноз "Газпрома" по ценам на газ для Украины – 300‐310 долл. за тыс. куб. м. в первом квартале 2010 года, а не 280 долл., как заявляли ранее украинские чиновники. Очередные слабые показатели продемонстрировала также отечественная банковская система, но в целом данная новость умеренно негативная, отметил С.Зеленецкий.

Неуверенности инвесторам добавили также и нарастающие проблемы с государственными финансами в Украине. Здесь уместно вспомнить об обращении правительства к МВФ за экстренной помощью. Этим Кабмин, несмотря на заверения, что ситуация в экономике улучшается, подтвердил прямо противоположные подозрения своих оппонентов. Кроме того, предстоящие президентские выборы и связанные с их исходом риски резкого поворота государственной политики только усугубляют положение.

Естественно, что в таких условиях ждать от инвесторов активности и бодрого оптимизма ждать не приходится. За прошедшую неделю индекс ПФТС упал на 2,71% до 586,58 пункта, а индекс Украинской биржи - на 2,86% до 1487,83 пункта.

Аналитики компании Astrum Investment Management так охарактеризовали текущую ситуацию: «В целом последние несколько недель прошли без определенного тренда, на рынке отсутствовала общая идея, способная заставить его уверенно расти либо падать в преддверии праздников. Данная торговая неделя стала последней полноценной в текущем году, и в ближайшие несколько дней большинство игроков уйдет на рождественские каникулы, а объемы торгов восстановятся только после новогодних праздников».

«Одним словом - инвесторы опасаются рисковать, предпочитая спокойно встретить Новый Год», - также уверен С.Зеленецкий.

Текущая неделя для украинского фондового рынка снова началась со снижения. Как сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, «индекс УБ в понедельник опустился на 0,8% до 1475 пунктов, а индекс ПФТС упал на 1,3% до 578,7 пункта. Падение акций в Украине произошло несмотря на позитивную динамику на европейских и американских рынках, при этом подобное расхождение тенденций на украинском и развитых рынках имело место в последние несколько сессий. Украинские биржи в эти дни выглядят довольно слабо по причине доминирования продавцов перед рождественскими праздниками. При этом объем торгов в понедельник был низок».

Заметно, что предновогоднее ралли на отечественном фондовом рынке, скорее всего, не состоится, ведь пока для него нет причин. Активизируются ли торги в начале следующего года – тоже вопрос. Государство без бюджета, финансов и определенного политического будущего – не лучший вариант для инвестиций…

Владимир Оранский (УНИАН)