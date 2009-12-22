Украинские фондовые индексы вчера упали

Падение украинских фондовых индексов по итогам вчерашних торгов произошло вопреки позитивной динамике на европейских и американских рынках.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «подобное расхождение тенденций на украинском и развитых рынках имеет место уже на протяжении нескольких сессий».

Как считает стратег, «отечественные биржи в последние дни выглядят довольно слабо по причине доминирования продавцов перед рождественскими праздниками». Объем торгов в понедельник был низким, сообщил он.

По информации К.ЛИТВИНА, банк «Форум» вчера стал лидером падения. Цена его бумаг снизилась на 7,4%, закрывшись на 6,02 грн. за акцию, после того как внеочередное собрание акционеров в пятницу, 18 декабря, не проголосовало за увеличение капитала, сообщил стратег. «Донбассэнерго» стало лидером роста понедельника с приростом на 2,12% за день, отметил К.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов упал на 1,34% – до 578,70 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 0,83% – до 1475,46 пункта.