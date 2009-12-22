Заявление FATF об Украине добавило негатив на фондовом рынке

Заявление FATF относительно возможности повторного внесения Украины в "черный список" добавило негативных настроений на отечественном фондовом рынке.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал старший аналитик компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

Он отметил, что в результате украинский рынок ценных бумаг вчера снова упал. По словам аналитика, активность торгов была умеренной, и общий объем составил 27 млн. грн.

Как сообщил А.НЕСТЕРУК, украинские бумаги на иностранных биржах вчера также были в минусе. Больше всего упали акции Ferrexpo (-2,1%), Astarta (-1,4%) и Cadogan (-1,5%), отметил он.

По словам аналитика, начало недели на отечественном рынке еврооблигаций было спокойным. Он сообщил, что активность была незначительной, покупатели интересовались только облигациями «Альфа банка Украина» и квазисуверенными бумагами «Нафтогаза». Сделок по суверенным бумагам почти не было, и цены остались без изменений, отметил аналитик. В корпоративном секторе изменения цен также не произошло, добавил он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на заявление Государственного комитета финансового мониторинга, FATF в феврале 2010 года может принять решение о повторном включении Украины в «черный список».

«Несмотря на 7-летнюю активную работу правительства Украины и парламента и долгожданное принятие 393 народными депутатами Украины нового базового закона в ноябре т.г. (Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» - УНИАН), Украина включена в число 25 стран, которые имеют реальный шанс оказаться вне рамок цивилизованного финансового мира и ощутить на себе весь груз санкций, которые будут применяться странами мира на выполнение требований FATF», - говорится в заявлении.

«… Основная претензия экспертов FATF - то, что Украина является одной из немногих стран, которые не способны имплементировать в национальное законодательство положения 40+9 Рекомендаций FATF, а несовершенство действующих норм негативно влияет на рейтинги Украины, которые определяются Комитетом MONEYVAL и FATF», - сказано в сообщении.