Эксперт: украинский фондовый рынок продолжил падение

Украинский фондовый рынок во вторник, 22 декабря, продолжил снижение, наблюдавшееся на протяжении последних недель.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, падение произошло даже несмотря на довольно благоприятную конъюнктуру на европейских и американских площадках. Хуже рынка вчера выглядел банковский сектор, отметил стратег. Так, сообщил он, «Укрсоцбанк» стал лидером падения среди голубых фишек, снизившись на 3,1% по итогам дня. Бумаги металлургического сектора также не пользовались особым спросом у инвесторов, добавил стратег. По его информации, Алчевский меткомбинат стал лидером падения в секторе, подешевев на 2,4%.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, объем торгов на Украинской бирже во вторник составил всего 15 млн. грн. «Низкая торговая активность в преддверии новогодних праздников является нормальным явлением не только в Украине, но также и на мировых площадках», - считает стратег.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов упал на 0,92% – до 573,36 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 53 млн. 554,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,21% – до 1457,65 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 661 тыс. грн.

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