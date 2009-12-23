Эксперт: все ликвидные бумаги упали на 1-3%

Практически все ликвидные украинские ценные бумаги по итогам вчерашних торгов упали на 1-3%.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил старший аналитик компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, украинский фондовый рынок во вторник продолжил снижение, в то время как европейские индексы остались в плюсе. Как отметил аналитик, общий объем торгов без учета технических сделок на отечественных биржах вчера составил всего 28 млн. грн. А.НЕСТЕРУК сообщил, что акции Сумского НПО им. Фрунзе (+2,36%) восстановились после неудачных торгов днем ранее. Бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-5,36%) и «Укрсоцбанка» (-3,15%) распродавались, добавил он.

По информации аналитика, «большинство украинских бумаг на иностранных биржах во вторник падали в связи со снижением интереса инвесторов к украинскому риску». Он сообщил, что акции Cadogan (-7,7%) снова упали в цене на фоне отсутствия позитивных новостей о возможном распределении наличных средств между акционерами. Больше всего упали бумаги MHP (-10,6%), несмотря на то что компания демонстрирует улучшение показателей, отметил аналитик. Kernel (+3,6%) восстановился после падения на протяжении двух дней, сообщил он.

Как сообщил А.НЕСТЕРУК, активность на украинском рынке еврооблигаций вчера была низкой. По его словам, объемы торгов суверенными бумагами были небольшими, и изменения цен не произошло. Незначительное количество сделок было заключено в банковском секторе, однако цены также не изменились, отметил аналитик.