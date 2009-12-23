Данные по продажам жилья в США стали позитивом для рынков акций

На американских и европейских биржах во вторник наблюдалась определенно позитивная динамика на фоне роста темпов продаж жилой недвижимости в США.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что «хорошие новости по недвижимости в США стали основным фактором движения фондового рынка, поскольку восстановление рынка недвижимости необходимо для дальнейшего восстановления как банковской системы, так и экономики США в целом».

В то же время, отметил стратег, «макроданные во вторник в целом оказались неоднородными». С одной стороны инвесторов огорчил пересмотр ВВП США за третий квартал 2009 года в худшую сторону, причем пересмотр оказался хуже рыночных ожиданий - до 2,2% роста, вместо ожидаемых 2,8%. Изначально правительство США объявило рост в 3,5%, намного больше реальных данных.

Тем не менее, по словам К.ЛИТВИНА, «рынок недолго огорчался данными по ВВП, а обратил свое внимание на существенный рост продаж вторичной недвижимости». Национальная ассоциация риелторов США заявила, что рост продаж вторичной недвижимости в ноябре вырос на 7,4%. Средние ожидания экономистов находились на уровне 2,5% роста. Рынок также проигнорировал заявление ФРБ Ричмонда о том, что индекс производственной активности упал до -4 пунктов, в то время как экономисты в среднем ожидали роста до +4 пунктов.

Как сообщил стратег, по итогам вторника индекс DJIA вырос на 0,5% до 10464 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 0,4% до 1118 пунктов. На 16 из 18 европейских площадок наблюдался рост индексов. В целом широкий европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,6%, закрывшись на самой высокой отметке за последние 5 недель в 251 пункт.